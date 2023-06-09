Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал об обмане зрителей на шоу

Иногда люди прикидываются магами и колдунами

Бывший участник "Битвы экстрасенсов" Пахом утверждает, что зрителей часто обманывают на экране. Довольно часто происходит так, что люди, которые принимают участие в шоу, на самом деле не обладают сверхестественными способностями. Об этом он рассказал после того, как был задержан один из победителей проекта Дмитрий Волхов.

По словам Пахома, довольно часто такие люди только прикидываются экстрасенсами.

"В основном все эти телевизионные экстрасенсы – это двуличные или даже трехличные люди. И, скорее всего, они вообще предрасположены к криминалу как таковому, асоциальному образу жизни", – заявил он.

Эстрасенс утверждает, что нормальный человек не в силах понять с экрана, есть ли в действительности у участника передачи сверхестественные способности. На этом фоне вокруг таких людей появляются различного рода представления, которые не совпадают с реальностью. При этом никто не понимает до конца, кем на самом деле является "экстрасенс".

Ранее правоохранители задержали победителя "Битвы экстрасенсов", поскольку подозревают его в намерении вступить в запрещенную в России организацию, которая была причастна к диверсиям в Белгородской области.