Правда ли, что «Русское лото» обманывает участников?

Можно ли верить отзывам об обмане в «Русском лото»? Разбираемся, почему некоторые россияне не доверяют лотереям

Участие в лотерее, пожалуй, один из самых простых и безопасных способов проверить, насколько благосклонна к вам фортуна. Однако так думают далеко не все. Есть те, кто сомневается в честности национальных лотерей, считая их обманом. Такие мнения можно встретить на сайтах-отзовиках и форумах. Как правило, пишут негативные отзывы те, кому не удалось выиграть в лотерею желанный приз. Они обвиняют в своих проигрышах операторов и распространителей лотерей и заявляют, что в розыгрышах все подстроено. К примеру, авторы некоторых "разоблачительных" отзывов рассказывают, как их якобы обманывают в "Русском лото". Повышенное внимание именно к этой лотерее объяснимо, учитывая ее высокую популярность и регулярно появляющиеся новости о победителях, которым удалось выиграть огромные денежные призы. Впрочем, и другие российские лотереи сталкиваются с подобным недоверием. Но где же правда: в скептических отзывах или в историях о победителях розыгрышей, которые можно увидеть в СМИ? Давайте разберемся.



Мошенничество или честная игра?

Как показывают результаты социологического опроса ВЦИОМ, опубликованные в июле 2022 года, каждый пятый житель России время от времени приобретает лотерейные билеты. А, например, в Испании попытать счастье, приняв участие в розыгрыше призов, старается до 75% жителей; в Великобритании и Финляндии – до 70%. То есть за границей лотереи заметно популярнее, чем в России. Почему так происходит?

Возможно, проблема как раз и кроется в недоверии к лотереям, основанном на несоответствии неверно сформированных ожиданий и реальности, а также на чувстве несправедливости, которое вырастает из этих ошибочных ожиданий. По крайней мере, на такие мысли наталкивают отзывы отдельных игроков. Потратить на билеты несколько тысяч, а выиграть несколько сотен или совсем ничего, конечно, неприятно. Кто-то в подобной ситуации теряет веру в успех. И истории тех, кому повезло сорвать многомиллионный куш, в подобных случаях только усиливают недоверие, одновременно провоцируя раздражение. Психологически непросто смириться с тем, что тебе не повезло, а кто-то, не прикладывая особых усилий, получает сразу столько денег, сколько за всю жизнь не заработать.

Подобную "несправедливость" легче всего объяснить заговором или обманом. Так некоторые, не добившиеся желанного успеха участники, и превращаются в ярых обличителей, во всем ищущих подвох и жалующихся, что их "обманывает Русское лото". Давайте разберем распространенные претензии к честности лотерей и попробуем понять, что за ними стоит.

"Уже год регулярно покупаю билеты, но ни разу не выиграл по-крупному – разве такое может быть?"

Это, пожалуй, самая распространенная претензия. Многие не могут понять или просто не хотят принять тот факт, что в любой лотерее шансы выиграть многомиллионный приз не очень высоки. Обладателей крупных призов всегда будет меньше, чем тех, кто выиграл более скромную сумму или вовсе проиграл.

Представьте, что вы с 10 друзьями решили устроить лотерею, скинувшись по "сотне". Понятно, что все выиграть не смогут. Ведь призовой фонд формируют сами участники. Если мы договоримся, что первый приз – 1000 рублей, то счастливчиком окажется только один, и вероятность, что это будете вы, составит 1/10. Если же будет 2 приза по 500, то выиграют уже двое, и для каждого участвующего шансы на выигрыш увеличатся до 1/5. А если сделать 5 выигрышей по 200 – то удача улыбнется сразу пятерым, а вероятность стать одним из них вырастет до 1/2. Как видим, чем выше доля победителей, тем меньшего размера будет сумма, которую получает каждый из них.

А можно ли сделать так, чтобы победителей было большинство? Конечно! В нашем примере мы можем поделить призовую тысячу на 9 игроков. Тогда проиграет свою сотню только один, а остальные выиграют по 11 рублей. Но согласитесь: такой выигрыш гораздо менее интересен.

В настоящих лотереях все устроено похожим образом. Приобретая билет гослотереи, мы не только платим за участие, но и формируем призовой фонд. Именно туда, согласно законодательству, перечисляется от 50 до 70% средств, вырученных от продажи. При этом чем выше вероятность выиграть и ниже риск проигрыша, тем меньше суммы призов, на которые можно рассчитывать. Поэтому в беспроигрышных тиражах, а в "Русском лото" иногда такие случаются, сумма выигрыша может быть меньше стоимости билета. Впрочем, это не значит, что в таких тиражах нет значительных призов – все зависит от количества проданных билетов и установленного оператором распределения призового фонда по категориям выигрышей. Например, весной 2023 года состоялся благотворительный пасхальный тираж, в котором выиграли все билеты, так как игра шла до тех пор, пока из мешка не вытащили все 90 бочонков. Естественно, что в этом розыгрыше сумма многих выигрышей была меньше стоимости билета. Но в то же время 20 человек выиграли по 1 000 000 рублей, а еще один – 3 миллиона. То есть выиграть значительную сумму в таких тиражах тоже реально.

"Не знаю никого, кто выиграл бы действительно большие деньги"

Это другая распространенная претензия, которую предъявляют распространителям лотерей. Логика здесь такая: "пусть мне пока не везет, но, если лотерейные миллионеры реально существуют, значит я должен знать кого-то из них лично". Однако это предположение не выдерживает критики. За все время проведения государственных лотерей от "Столото" призы не меньше миллиона выиграли уже более 8 000 человек, из которых как минимум 931 лотерейный миллионер и 2 миллиардера появились благодаря новогодним розыгрышам "Русского лото". Казалось бы, это очень внушительное количество людей, но давайте вспомним, что население России свыше 140 миллионов человек. Это означает, что лотерейные миллионеры составляют лишь тысячные доли процента от всех жителей нашей страны. Поэтому вероятность, что вы знаете обладателя такого солидного куша, невелика. Она вполне сравнима с вероятностью знакомства, например, с Андреем Малаховым. Кстати, если количество участвующих в лотереях будет расти, это автоматически приведет к росту количества победителей, а значит и шансы, что однажды среди ваших знакомых окажется лотерейный миллионер, тоже вырастут. Зависимость здесь вполне прямая.

"Жителю маленького города выиграть нереально, потому что значительные призы получают только москвичи"

Скажем сразу: правды в этих словах нет, зато искажение восприятия налицо. Понятно, что тех, кому повезло выиграть по-крупному, в Москве будет больше, поскольку там выше общее число участников лотерей. Просто потому, что население столицы больше. А значит, количество победителей, в том числе с заметными выигрышами, в Москве выше, чем в небольших городах. При этом для каждого конкретного москвича вероятность победить или проиграть будет ровно той же, что и для жителя любого другого региона. Но давайте посмотрим на список обладателей самых внушительных призов. Это те, кому повезло выиграть сотни миллионов рублей в "Русском лото" за последние несколько лет:

• Слесарь А. Земсков (Нижний Новгород) – 1 млрд руб.

• Предприниматель Н. Бартош (Московская область) – 1 млрд руб.

• Пенсионерка Н. Власова (Воронежская область) – 506 млн руб.

• Детский тренер В. Исаков (Севастополь) – 500 млн руб.

• Экономист С. Брагина (Новороссийск) – 500 млн руб.

• Водитель трамвая О. Мирошниченко и водитель молоковоза Н. Мирошниченко (Екатеринбург) – 500 млн руб.

• Пенсионерка Л. Догорова и слесарь Сергей Догоров (Санкт-Петербург) – 500 млн руб.

Как видим, среди этих счастливчиков есть жители самых разных городов. Собственно, москвичей среди обладателей рекордных лотерейных выигрышей вовсе нет, если не считать жительницу Подмосковья. А объединяет всех этих людей самого разного социального статуса и профессий только любовь к лотереям.

"Не верю, что победители настоящие; большие деньги выигрывают только свои"

Есть и такое мнение. Нельзя не вспомнить ажиотаж, возникший в 2020 году вокруг Надежды Бартош, впервые в российской истории лотерей ставшей обладательницей миллиардного приза. После этого сеть взорвалась подозрениями и псевдоразоблачениями о нечестной игре.

Анонимный телеграмм-канал опубликовал информацию якобы о связи победительницы со "Столото". "Расследование" разлетелось по интернет-ресурсам, специализирующимся на сплетнях и сомнительных сенсациях. Часто такие мусорные сайты привлекают внимание общества громкими скандалами, как правило, не имеющими ничего общего с реальностью. Тогда получилось так же – сенсация на деле оказалась мыльным пузырем: проведенное настоящими журналистами детальное расследование показало, что реальной связи между Н. Бартош и "Столото" не существует.

Для тех, кто все же сомневается, что обладатели лотерейных выигрышей – реальные люди, на сайте stoloto.ru есть раздел "Победители", где можно ознакомиться с историями счастливчиков, которым повезло по-крупному и которые согласились рассказать публике о себе: их там опубликовано уже более 3 тысяч. Невозможно представить, чтобы все эти люди были подставными актерами, учитывая, что большинство из них дают согласие на публикацию своих имен и фамилий. Тем более, что выплата выигрышей осуществляется под контролем налоговой службы.

Большинство победителей с крупными выигрышами соглашаются рассказать о себе и делятся планами, на что собираются потратить призовые. Например, нижегородец Александр Земсков, ставший в начале 2023 года лотерейным миллиардером, говорил, что хочет распорядиться средствами разумно – возможно, вложить их в собственное дело. Но для начала закроет все кредиты и купит новую машину. Кроме того, Александр собирался направить часть суммы на благотворительность – адресную помощь нуждающимся, особенно больным детям и приютам.

Тратить подаренные фортуной деньги с умом стараются и обладатели более скромных сумм. Пенсионерка Айтканым Боровкова из Саратовской области еще до победы в лотерее мечтала накопить на квартиру для сына. В 1493-тираже "Русского лото" ей повезло выиграть более 1,2 миллиона рублей. Айтканым рассказала, что у нее есть два дома в области. В первом пенсионерка живет сейчас и планирует в нем остаться, а второй хочет продать, добавить выигранную сумму и купить сыну квартиру в Саратове. "Уж очень мне было важно помочь своей кровиночке", – признается женщина.

Шанс победить действительно есть у всех, и многочисленные свидетельства любимцев фортуны – яркое тому подтверждение, рядом с которыми утверждения о том, что в "Русском лото" обманывают участников, при ближайшем рассмотрении оказываются просто набором ничем не подтвержденных домыслов и мифов.

Существует ли контроль над "Русским лото"?

С победителями разобрались, но одной из причин недоверия к лотереям является незнание о том, кто и как их устраивает и контролирует. Многие думают, что российские лотереи – это частная история, что уже давно не соответствует действительности. Сегодня организатором всех российских лотерей является государство.

Согласно закону, с 2014 года право организации лотерей в нашей стране есть только у двух федеральных министерств – спорта и финансов. Они утверждают условия лотерей, а также на конкурсной основе выбирают операторов – частные компании, которые занимаются проведением розыгрышей.

Надзор за проведением лотерей осуществляет Федеральная налоговая служба, которая следит, чтобы операторы и распространители лотерей соблюдали все требования закона, а также контролирует продажу билетов, выплату выигрышей победителям, перечисление целевых отчислений на поддержку спорта государству. Кроме того, существует контроль на уровне организаторов: информация об участвующих в розыгрыше той или иной тиражной лотереи билетов дублируется в установленные на стороне Минфина и Минспорта НСК – независимые системы контроля, благодаря чему гарантируется сохранность и неизменность базы играющих билетов.

Естественно, контролируется и проведение самих тиражей. Они всегда проходят под контролем тиражной комиссии, которая следит, чтобы розыгрыш проходил честно. При этом розыгрыши некоторых лотерей, включая "Русское лото", проводятся в телестудии, на глазах у зрителей и под прицелом телекамер, а "Новогодний миллиард" и вовсе транслируется в прямом эфире.

Перед каждым розыгрышем "Русского лото" члены тиражной комиссии на глазах у зрителей в студии проверяют мешок и бочонки – их количество, идентичность по температуре и тактильным ощущениям. А в ходе тиража бочонки из мешка вытягивает не только постоянный ведущий, но и приглашенные гости. В состав комиссии, как правило, приглашаются известные люди, которые дорожат своей репутацией – общественные и государственные деятели, спортсмены, артисты.

Можно ли обхитрить фортуну?

У почитателей удачи есть свои приметы, стратегии, "лайфхаки", которые, по их мнению, увеличивают шансы на успех. Одни выбирают игровые поля, где нет последовательных чисел. Другие – полагают, что чаще выпадают нечетные числа, или комбинации с "шестеркой" и "девяткой". Третьи – ориентируется на счастливые даты – дни рождения, свадьбы.

Казалось бы, способов привлечь фортуну очень много. Но, к сожалению, ни один из них не увеличивает шансы на победу. Если вам раз или даже два повезло с билетами из определенного торгового центра или с одним и тем же "счастливым" числом в игровом поле, то это совершенно не значит, что в будущем ситуация повторится. На самом деле лотереи во всем мире, и Россия не является исключением, основаны на двух ключевых принципах:

- равновероятности выигрыша каждого билета;

- случайности формирования выигрышной комбинации.

Иными словами, вычислить или предсказать заветную победную комбинацию невозможно, ибо любой выигрыш – дело случая.

Впрочем, полезный "лайфхак" все же имеется. Многие опытные игроки предпочитают принимать участие в праздничных тиражах. К примеру, знаковые тиражи "Русского лото" могут длиться на несколько ходов больше. Соответственно, в мешке остается меньше бочонков, а значит шансы на победу увеличиваются. Но не стоит забывать, что чем больше количество "везунчиков", тем меньше могут стать суммы выигрышей, особенно в последних турах, ведь призовой фонд при такой ситуации приходится делить на большее количество частей.

Как не проиграть самому себе

По сути, главная претензия со стороны недовольных участников лотерей – недостаточный размер полученного приза или неудача в игре. Но лотерея – это не способ заработка, не метод решения финансовых проблем, а развлечение. Возможность приятно провести время и сбросить напряжение. Лучше относиться к этому виду досуга с легкостью и позитивом: яркие эмоции по цене чашки кофе, а денежное вознаграждение – как приятный бонус. Причем, если повезет, то очень-очень приятный.

Если же вы надеетесь гарантированно разбогатеть с помощью игры, постоянно считаете сколько на этом заработали или потеряли, то наш совет – лучше завязывать. Лотерея – всегда воля случая, которой невозможно управлять. Поэтому на нее нельзя возлагать большие надежды, тратить излишне много, болезненно переживая каждую неудачу. То есть речь идет не про что иное, как про формирование адекватных ожиданий.

Вот что пишет на одном из форумов постоянная участница "Русского лото": "Если верить в удачу и участвовать для удовольствия, то все будет хорошо. А если постоянно искать, как вас обманывают, во всем видеть подвох, то и удовольствия никакого не получишь". Нам кажется, это самый правильный подход.