Звезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсию

Звезда советского кино Назаров пожаловался на крошечную пенсию
Юрий Назаров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
На счету актера, при этом, более 300 ролей

Советский актер Юрий Назаров, которому в этом году исполнилось 86 лет, сыграл в множестве полюбившихся публике картин. Среди самых известных: "Третий тайм", "Земля Санникова", "Лошади в океане", "Андрей Рублев" и "Маленькая Вера".

Тем удивительнее, что пенсия его такая крошечная, что он вряд ли бы смог выживать на нее в столице. Не получится справиться, рассказывает он, без помощи со стороны. Спасает указ Сергея Собянина, выпущенный несколько лет назад, согласно которому каждому народному артисту, проживающему в Москве, дополнительно выдают по 30 тысяч рублей ежемесячно.

"Пенсия у меня – 60 тысяч рублей. 30 тысяч от государства и 30 доплачивает глава Москвы Сергей Собянин. Спасибо ему за это", – признавался журналистам Юрий Назаров.

Именно благодаря этому 86-летний актер может не переживать, что ему не хватит на оплату квартиры, продуктов или лекарств. Играет, разумеется, роль и то, что он довольствуется самыми простыми вещами: не привык, как рассказывал, к жизни на широкую ногу.

Артистам, которые проживают в Санкт-Петербурге, также как и жителю Москвы Юрию Назарову, положены ежемесячные доплаты из казны города. Ну а тем, кому повезло меньше, приходится, увы, крутиться и подыскивать работу даже на старости лет.

А иначе и не получится. Актриса из к/ф " А зори здесь тихие" Людмила Зайцева ежемесячно получает 16 тысяч рублей пенсии, а бывшая звезда группы "Мираж" Наталья Гулькина – 15 тысяч. Так что на их фоне Юрию Назарову, можно сказать, даже повезло.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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