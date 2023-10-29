Протащил в кино по блату: как Высоцкий спас культовый фильм

Высоцкий пригласил на роль официантки жену друга взамен заболевшей настоящей работницы ресторана

Знаменитый советский сериал "Место встречи изменить нельзя" знают много поколений россиян. Оказывается, Владимир Высоцкий не только стал "крестным отцом" фильма, предложив братьям Вайнерам экранизировать их роман "Эра милосердия", но и причастен к большинству из запомнившихся моментов съемок. Например, он "по блату" протащил в фильм Наталью Петрову, жену своего друга, иранского бизнесмена Бабека Серуша.

Гораздо позже выяснилось, что у актера просто не было другого выхода и на самом деле он просто спас отличную сцену фильма своим дерзким предложением. В тот день они собирались снимать драматическую сцену с арестом преступника Фокса в ресторане "Астория". На ночь было арендовано заведение "Националь", наняты официанты, которые должны были и на экране исполнять те же роли, что и в жизни.

Но в последний момент сотрудница ресторана, которой предстояло вылететь в окно руками почуявшего засаду Фокса, заболела. И тогда Высоцкий решился на авантюру. Он знал, что Бабек Серуш и его жена Наталья Петрова находятся в Москве. Актер позвонил Бабеку, чтобы отпросить на съемки его супругу. Владимир Семенович проломился через все препятствия, включая неуверенность Натальи и ее нежелание на ночь глядя куда-то ехать, заставил супругов собраться и прибыть к ресторану.

Разумеется, съемочный процесс двухминутной сцены затянулся до утра, но эпическая и полная драматизма сцена получилась отличной.

Напомним, недавно певица Алла Рид признала песни Высоцкого "душевным стриптизом".

