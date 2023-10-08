Песни Высоцкого – откровение: певица Алла Рид рассказала о "душевном стриптизе"

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Владимир Высоцкий стал настоящей легендой еще при жизни, а после смерти наследие артиста вызывает восхищение у представителей разных поколений. Популярная певица Алла Рид рассказала, что больше всего поражает ее в творчестве Высоцкого.
Участница популярного музыкального телепроекта "Голос" призналась, что при прослушивании песен Высоцкого она испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие. Для нее композиции советского певца стали своего рода откровением, передает "Пятый канал".
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