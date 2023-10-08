Песни Высоцкого – откровение: певица Алла Рид рассказала о "душевном стриптизе"

Советский певец до сих пор потрясает людей

Владимир Высоцкий стал настоящей легендой еще при жизни, а после смерти наследие артиста вызывает восхищение у представителей разных поколений. Популярная певица Алла Рид рассказала, что больше всего поражает ее в творчестве Высоцкого.

Участница популярного музыкального телепроекта "Голос" призналась, что при прослушивании песен Высоцкого она испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие. Для нее композиции советского певца стали своего рода откровением, передает "Пятый канал".



Алла отметила, что Высоцкий виртуозно умел описывать самые глубинные переживания человека. Именно поэтому он пользовался бесконечной популярностью. Певица добавила, что, когда она поет песни Высоцкого, то занимается своего рода "душевным стриптизом", оголяя самые сокровенные уголки своей души.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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