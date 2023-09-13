"Я ее очень боялась": как Гузеева пострадала от Гурченко на съемках у Рязанова

"Я ее очень боялась": как Гузеева пострадала от Гурченко на съемках у Рязанова
Людмила Гурченко. Фото: Nadezhda Lebedeva/www.globallookpress.com
Об этом эпизоде ведущая еще никому не рассказывала

Российская телесваха Лариса Гузеева успела увидеть в жизни многое – теперь ей неведом страх и житейские проблемы. В начале своего пути у Ларисы сохранялась некоторая робость перед более именитыми персонами.

Так, во время работы над "Жестоким романсом" ее довела до слез Людмила Гурченко, которая также снималась в картине. Та самая сцена так и не вошла в кадр из-за решения Эльдара Рязанова, вырезавшего эпизод, однако свои впечатления Гузеева прекрасно помнит.

В тот момент Лариса сидела и готовилась к работе в гримерке. Рядом находилась Гурченко, рекомендовавшая той сменить фамилию. И посоветовала гримеру молодой актрисы убрать брови – потому что именитая звезда увидела в молодой Ларисе "мало русскости".

"Я ее очень боялась", – откровенничает Гузеева.

О том эпизоде Лариса никому никогда не рассказывала. А гример выполнила то, что требовала от нее Гурченко.

"Взяла гидроперит и перекрасила мне брови: черные соболиные в рыжий цвет", — поведала телеведущая.

Подобные ситуации, уверена ведущая, лишь закаляют характер и лишний раз подтверждают, что идеалов и "ходячих божеств" в природе не существует.

Ранее "Утро" писало, что наследники договорились о продаже подмосковной дачи Людмилы Марковны.

Фоторепортаж
Гурченко невозможно было спасти
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © +
Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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