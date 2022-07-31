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В начале своей творческой карьеры Людмила Гурченко боролась за роль – и не самыми честными методами. Первым супругом студентки, которая приехала в советскую столицу из Харьква учиться во ВГИК, был режиссер Василий Ордынский. Близкое окружение считало, что девушка не просто так выбрала Васию – горела съемками и была готова обмануть и вскружить голову любому. Да и свадьба прошла в тайне – никаких гостей не приглашали.
И тут Ордынский получает добро на съемки своей первой картины "Человек родился". Людмила Марковна не могла упустить такой шанс и готовилась к главной роли. Правда, у худсовета было на этот счет другое мнение. Комиссия утвердила на роль главной героини Ольгу Бган.
После завершения съемок Гурченко якобы подговорила супруга проникнуть в студию – чтобы переозвучить голос Бган на ее собственный. И, когда картина вышла, Ольга была подавлена и и шокирована. И Бган не простила Ордынскому этот случай – даже не явилась на премьеру.
И вот в 1956 году выходит сразу и "Карнавальная ночь", и "Человек родился". В обеих ролях, так или иначе, задействована Людмила Марковна. А Бган лишилась заслуженной половины своей славы – ее забрала себе Гурченко.
Образ Надежды Смирновой из "Человек родился" – практически единственная знаковая роль Ольги Бган. Ведь немногие ее и вспомнят сегодня.
А ранее мы рассказывали, как снимали фильм "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Марковной в главных ролях. Оказалось, изначально артист был крайне застенчив и отказывался от поцелуев с коллегой на съемках.
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