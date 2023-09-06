Тайная дача Гурченко уйдет на продажу

Тайная дача Гурченко уйдет на продажу
Людмила Гурченко. Фото: Juliya Khanina/www.globallookpress.com
Дело о наследстве актрисы сдвинулось с мертвой точки

Единственная дочь Людмилы Гурченко унаследовала от матери две квартиры в центре столицы, дачу и пару авто. Скончалась наследница актрисы в 2017 году – теперь наследство между собой делят ее супруг, дочь Елена и внучка Таисия. А недавно стало известно, что семейство смогло договориться лишь о продаже дачи звезды советского кино.

Елена рассказала, что до сих пор выясняет отношения с семьей за наследство. Продажа дачи – пока что единственный компромисс, которого удалось достичь. Если все сложится, деньги поделят пополам.

На участке в Глаголево расположен двухэтажный дом. Долгое время Людмила Марковна скрывала этот дом от чужих глаз подальше. А после ее смерти Елена, к своему удивлению, узнала, что имение известной бабушки было весьма скромным.

До смерти Марии ее супруг Александр с дочкой и внучкой Таисией (ныне воспитываемой Леной в одиночку) жили в одной квартире, когда-то принадлежавшей родителям Людмилы Марковны. Когда жена скончалась, Александр якобы просил дочку съехать, а вот от раздела имущества отказался. С тех пор все вопросы бывшие домочадцы решают в суде.

Ранее "Утро" писало, в каком состоянии ныне находится трехкомнатная квартира Людмилы Марковны в центре Москвы.

Фоторепортаж
Что приходилось терпеть Гурченко ради ролей в кино
Кадр из фильма &#34;Небесные ласточки&#34; (1976) Кадр из фильма &#34;Мама&#34; (1976)
Кадр из фильма &#34;Роман и Франческа&#34; (1960) Кадр из фильма &#34;Легенда. Людмила Гурченко&#34; (2011) Людмила Гурченко. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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