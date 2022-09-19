От былой роскоши не осталось и следа

Культовая советская актриса Людмила Гурченко скончалась много лет назад, однако внимание прессы к ее имени не ослабевает. Так, под бдительным наблюдением находятся все родственники покойной знаменитости. Недавно на поверхность всплыли ужасные подробности жизни внучки Людмилы Марковны.



Оказалось, что Елена Королева запустила московскую квартиру знаменитости и фактически превратила ее в бомжатник. Находящаяся в самом центре столицы трехкомнатная квартира теперь больше похожа на свинарник.

Удивительно, но внучку легенды советского кинематографа не вразумила даже беременность – Елена находится на сносях, но долгое время продолжала жить в грязи.

Шокирующими подробностями о состоянии квартиры поделились уборщики, которых в конце концов все же вызвали в квартиру. Специалисты по уборке признались, что редко видели такие запущенные помещения. Весь кухонный гарнитур был покрыт толстым слоем жира, с потолка свисала паутина, а по кроватям бегали клопы и тараканы.

Разумеется, Людмила Марковна, которая всегда славилась тонкой душевной организацией и идеальным внешним видом, пришла бы в ужас от того, во что превратилась ее любимая московская квартира.