Скончалась в нищете: что известно о покойной звезде "Карнавальной ночи"

Легендарная актриса жила в обшарпанных стенах, не знавших ремонта десятки лет

15 июня стало известно о смерти советской и российской актрисы из "Карнавальной ночи" Евгении Шмелевой, которая ушла из жизни в возрасте 90 лет. Свои годы она доживала с родными сестрами, с которыми и обрела популярность с момента выхода "Карнавальной ночи".

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что приглашал в студию "России 1" легендарных сестер. Те жаловались на нищету, хотя когда-то блистали перед публикой. Во время выхода "Карнавальной ночи" они были весьма известны публике – в отличие от той же Людмилы Гурченко, чья карьера в тот момент лишь начиналась.

Малахов во время прошлогоднего выпуска показал быт легендарных сестер: старая ванная, стены, не знавшие ремонта несколько десятков лет, мебель, пережившая многих.

К слову, сестры признавались в трагическом исходе своих жизней. У каждой был похороненный ребенок. Поговаривали, что семья однажды была проклята. Большинство детей не доживало и до 35-летнего возраста.

Причина смерти Шмелевой в настоящее время неизвестна. О дате и месте похорон информация также отсутствует.