Скончалась в нищете: что известно о покойной звезде "Карнавальной ночи"

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
15 июня стало известно о смерти советской и российской актрисы из "Карнавальной ночи" Евгении Шмелевой, которая ушла из жизни в возрасте 90 лет. Свои годы она доживала с родными сестрами, с которыми и обрела популярность с момента выхода "Карнавальной ночи".
Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что приглашал в студию "России 1" легендарных сестер. Те жаловались на нищету, хотя когда-то блистали перед публикой. Во время выхода "Карнавальной ночи" они были весьма известны публике – в отличие от той же Людмилы Гурченко, чья карьера в тот момент лишь начиналась.
Малахов во время прошлогоднего выпуска показал быт легендарных сестер: старая ванная, стены, не знавшие ремонта несколько десятков лет, мебель, пережившая многих.К слову, сестры признавались в трагическом исходе своих жизней. У каждой был похороненный ребенок. Поговаривали, что семья однажды была проклята. Большинство детей не доживало и до 35-летнего возраста.
Причина смерти Шмелевой в настоящее время неизвестна. О дате и месте похорон информация также отсутствует.
Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента