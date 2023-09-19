Слетавшая в космос Пересильд тяжело больна: пришла расплата за необычные съемки

Слетавшая в космос Пересильд тяжело больна: пришла расплата за необычные съемки
Юлия Пересильд. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка готова на жертвы ради искусства

Популярная российская актриса Юлия Пересильд навсегда увековечила свою фамилию в истории кинематографа. Звезда стала первой артисткой, снявшейся в космосе. Многие поклонники серьезно переживали за свою любимицу. Разумеется, во время таких необычных съемок могло произойти все, что угодно. Недавняя публикация Юлии сильно напугала ее фанатов.

Оказалось, что актриса продолжает экспериментировать и не жалеет себя ради искусства. Как известно, артистка не отличается здоровым образом жизни – красотка может пригубить спиртные напитки, а еще и курит. Когда Пересильд отправили в космос, многие были удивлены и переживали, что здоровье звезды даст сбой. Тогда все обошлось, а вот недавняя работа привела к неприятным последствиям.

В неподходящую для открытых нарядов погоду Юлия поучаствовала в необычных съемках. Вместо того, чтобы укутаться в теплую одежду красотка осталась в одном легком платье. Расплата за такую легкомысленность пришла быстро, Юлия серьезно заболела.

"Никогда не думала, что могу так разболеться!" – жалуется знаменитость в социальных сетях.

Поклонники очень обеспокоены и желают Пересильд скорейшего выздоровления.

Фото: соцсети

К слову, ранее пикантная фотография артистки заставила мужчин замереть от восторга.


Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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