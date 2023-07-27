Уехавшая из России Пересильд засветилась без белья рядом с любимым

Уехавшая из России Пересильд скинула белье и сверкнула прелестями
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса поделилась новым роликом, снятым за границей

Юлию Пересильд часто называют одной из самых привлекательных актрис страны. Одни это мнение полностью поддерживают, другие считают, что в российском кинематографе есть звезды и краше, но, как бы там ни было, за социальными сетями артистки следит практически миллион человек.

В последнее время Юлия Пересильд то и дело радует поклонников контентом из разных стран. Недавно актриса уехала из России, чтобы отправиться в путешествие с возлюбленным – партнером по фильму "Вызов" Михаилом Тройником. Еще несколько дней назад пара была в Китае, а теперь прибыла в Таиланд. О своих перемещениях звезда сообщила подписчикам в новом ролике.

Пересильд опубликовала в социальных сетях кадры, снятые на Пхукете. Артистка запечатлела момент того, как они с возлюбленным едут по улице на скутере. Звезда засветилась рядом с любимым мужчиной без белья, облачившись в белоснежную майку. Если судить по радостной улыбке актрисы, путешествие проходит очень удачно. В подписи к ролику она рассказала, что несмотря на сезон дождей, им повезло с погодой. 


"Пхукет в сезон дождей прекрасен. Народу немного. Есть места, где вообще никого. Погода мягкая. Но с дождем как повезет (это риск, нам повезло)", – поделилась Юлия Пересильд с поклонниками.

Ранее "Утро.ру" писало, что Юлия Пересильд побаловала публику пикантными снимками. Актриса позировала перед камерой с открытым декольте, приспустив лямки платья.

Фоторепортаж
Пересильд превзошла многих: озвучена стоимость нарядов звезд на премии "Женщина года"
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юля Паршута. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Похожи на американские: Ким Чен Ын показал Шойгу секретное оружие

Государственные деятели вместе побывали на выставке

Что происходит в брошенной сбежавшей Орбакайте шикарной квартире за 150 миллионов

Легендарные хоромы в центре Москвы не пустуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей