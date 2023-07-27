Уехавшая из России Пересильд засветилась без белья рядом с любимым

Актриса поделилась новым роликом, снятым за границей

Юлию Пересильд часто называют одной из самых привлекательных актрис страны. Одни это мнение полностью поддерживают, другие считают, что в российском кинематографе есть звезды и краше, но, как бы там ни было, за социальными сетями артистки следит практически миллион человек.

В последнее время Юлия Пересильд то и дело радует поклонников контентом из разных стран. Недавно актриса уехала из России, чтобы отправиться в путешествие с возлюбленным – партнером по фильму "Вызов" Михаилом Тройником. Еще несколько дней назад пара была в Китае, а теперь прибыла в Таиланд. О своих перемещениях звезда сообщила подписчикам в новом ролике.

Пересильд опубликовала в социальных сетях кадры, снятые на Пхукете. Артистка запечатлела момент того, как они с возлюбленным едут по улице на скутере. Звезда засветилась рядом с любимым мужчиной без белья, облачившись в белоснежную майку. Если судить по радостной улыбке актрисы, путешествие проходит очень удачно. В подписи к ролику она рассказала, что несмотря на сезон дождей, им повезло с погодой.





"Пхукет в сезон дождей прекрасен. Народу немного. Есть места, где вообще никого. Погода мягкая. Но с дождем как повезет (это риск, нам повезло)", – поделилась Юлия Пересильд с поклонниками.

Ранее "Утро.ру" писало, что Юлия Пересильд побаловала публику пикантными снимками. Актриса позировала перед камерой с открытым декольте, приспустив лямки платья.