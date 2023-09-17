Фото потрепанной Пересильд без нижнего белья слили в Сеть

Знаменитость сама показала откровенные кадры

Актриса Юлия Пересильд сейчас считается одной из ведущих актрис на российской сцене. Спектакли с ее участием недавно стартовали в Москве, и звезда рассказала своим поклонникам в соцсетях, что возвращение в театр далось ей тяжело.

"Волнение перед спектаклем зашкаливало. Тряслись губы", – рассказала она о своих впечатлениях.

Как оказалось, за кулисами на фоне своего состояния артистка не стеснялась откровенных образов. В Сеть слили фото Пересильд, на которых она ходит по гримерке без нижнего белья – тело артистки прикрывает только помятая майка-алкоголичка и пальто.

Можно было заметить, что звезда только покинула сцену. У нее был достаточно потрепанный вид, который, вероятно, требовался по сюжету.

Затем Юлию стали экстренно готовить к продолжению спектакля – ей нанесли гримм и испачкали в искусственной крови, словно только что-то актриса перенесла какое-то страшное событие. В комментариях под публикацией люди выразили мнение, что работать в таких условиях очень сложно.

"А я думал, у меня тяжелая работа", "Красотка в любом виде", "Адский, конечно, труд. Надо быть фанатиком, чтобы работать вот так", – пишут поклонники.

В последнее время Юлия Пересильд практически не носит нижнее белье. Кадры, на которых она светит своими прелестями, постоянно утекают в Сеть.