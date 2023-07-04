Разорвали одежду и исцарапали до крови: Гусева чуть не погибла на съемках

Разорвали одежду и исцарапали до крови: Гусева чуть не погибла на съемках
Екатерина Гусева. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com/ Globallookpress.com
Удар на себя принял Дмитрий Марьянов

46-летняя Екатерина Гусева является одной из самых ярких и востребованных актрис современных российских театра и кино. Однако мало кто знает, что ее карьера могла закончиться, так и не начавшись. 

Дело в том, что Екатерина Гусева могла погибнуть на съемках своего дебюта в кино "Змеиный источник" режиссера Николая Лебедева, где актриса играла главную роль. Денег на съемки было мало, массовку набирали по объявлению. Для этого в подмосковном Чехове разослали рекламу с приглашением всех подряд на съемки. В итоге на съемочную площадку пришло полгорода. По сценарию люди должны были догонять серийного маньяка. Екатерина Гусева и ее коллега по съемкам Дмитрий Марьянов побежали по улице, и разъяренная толпа добросовестно побежала за ними, как и было положено по сюжету.

Гусева и Марьянов добежали до школы и стали стучать в дверь, но толпа не смогла затормозить и чуть не раздавила их. Основной удар принял на себя Марьянов. Он уперся в стену руками и ногами, а Гусева прижалась лицом к его груди. Люди разорвали на нем одежду и исцарапали до крови. Актриса была в ужасе от таких съемок. К счастью, обошлось без жертв. 

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
новости партнеров

В НАТО впервые признали грубую ошибку в отношении Кремля

Альянс теперь вынужден считаться с Кремлем

Немцев поразило поведение отправляющихся в отпуск россиян

Люди не спешат изменять своим привычкам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей