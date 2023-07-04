Разорвали одежду и исцарапали до крови: Гусева чуть не погибла на съемках

Удар на себя принял Дмитрий Марьянов

46-летняя Екатерина Гусева является одной из самых ярких и востребованных актрис современных российских театра и кино. Однако мало кто знает, что ее карьера могла закончиться, так и не начавшись.

Дело в том, что Екатерина Гусева могла погибнуть на съемках своего дебюта в кино "Змеиный источник" режиссера Николая Лебедева, где актриса играла главную роль. Денег на съемки было мало, массовку набирали по объявлению. Для этого в подмосковном Чехове разослали рекламу с приглашением всех подряд на съемки. В итоге на съемочную площадку пришло полгорода. По сценарию люди должны были догонять серийного маньяка. Екатерина Гусева и ее коллега по съемкам Дмитрий Марьянов побежали по улице, и разъяренная толпа добросовестно побежала за ними, как и было положено по сюжету.

Гусева и Марьянов добежали до школы и стали стучать в дверь, но толпа не смогла затормозить и чуть не раздавила их. Основной удар принял на себя Марьянов. Он уперся в стену руками и ногами, а Гусева прижалась лицом к его груди. Люди разорвали на нем одежду и исцарапали до крови. Актриса была в ужасе от таких съемок. К счастью, обошлось без жертв.

