Почему Елена Проклова любит пересматривать свои старые фильмы

Многие свои работы актриса вообще еще не видела

Звезда российского кинематографа Елена Проклова наконец-то нашла время, чтобы пересматривать свои старые фильмы. Раньше из-за чрезмерной нагрузки у нее просто не хватало времени на это – артистка снималась часто и много. И порой проходило много лет, прежде чем она могла увидеть фильм не "изнутри", в процессе, а на экране, как обычный зритель.

Без просмотра прежних работ, считает Проклова, сложно сделать выводы о том, что получилось в работе над ролью, что нет, какие недочеты нужно исправить, на что в будущем обратить внимание и так далее. Без учета прежних ошибок актер не может дальше расти в профессиональном плане.



Проклова рассказала: она всегда была так занята, что не успевала посмотреть многие ленты, в которых снималась. Например, не видела феноменальную комедию "Собаку на сене", да и пересмотреть "Мимино" удалось только недавно. При этом самолюбованием актриса не страдает и совершенно не испытывает каких-то особых чувств, видя себя на экране.

Для нее пересмотр работ – прежде всего повод посмотреть на себя со стороны, понять, где и в чем она могла ошибиться или наоборот, какие роли получились особенно удачными. Просматривая старые фильмы, Елена Проклова оценивает их с точки зрения профессионала, делая заметки на будущее.

Ранее Утро.ру писало, что зрители были в шоке, увидев Елену Проклову после перенесенного ею в прошлом году инсульта.

