Лицо почернело: Дрожжину невозможно узнать после инсульта

Знаменитость чувствует себя очень плохо

Одна из самых эффектных в молодости актрис Наталья Дрожжина была известна своими выдающимися данными. Природная блондинка с большими глазами и стройной фигурой – в советские годы никто и представить не мог, что когда-то артистка с такой ангельской внешностью будет замешана в мошенничестве.

Однако к своим 70-ти годам знаменитость стала фигуранткой громкого судебного разбирательства по делу наследства Баталова. Ее признали виновной в незаконном присвоении имущества и приговорили к четырем годам условного заключения. Суд принял такое решение из-за тяжелого состояния актрисы, к которой еще во время разбирательств приставили карету скорой помощи.

Близкие признаются, что сейчас Дрожжину невозможно узнать после перенесенного инсульта. Она практически перестала говорить, с ней постоянно занимаются реабилитологи.

"Наталья Георгиевна стала очень худой, сдала – у нее белые тонкие руки и черное лицо. Очень жаль ее", – описала артистку телеведущая Елена Старостина.

Ранее звезду госпитализировали из-за проблем с сердцем. Ей назначили несколько обследований и отпустили домой. Как сейчас себя чувствует Наталья Дрожжина ничего неизвестно, поскольку после скандала с наследством Баталова она старается не общаться с журналистами.