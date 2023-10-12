Звезду "Интердевочки" госпитализировали из-за проблем с сердцем

Актриса перенесла инфаркт

Звезда советского кино Наталия Дрожжина запомнилась миллионам телезрителей по блистательно сыгранным ролям во многих известных картинах. Актрису полюбили не только за творческие способности, но и за невероятные внешние данные. В молодые годы она не уступала по красоте западным коллегам.

Наталию Дрожжину даже сравнивали с Брижит Бордо. Конечно, до славы звезды французского кино и одного из секс-символов эпохи ей было далеко, однако картины "В тринадцатом часу ночи", "Драма на охоте", "Семнадцать мгновений весны", "Алмазы для Марии", "Интердевочка" и другие принесли артистке славу.

В последнее годы 75-летняя знаменитость заинтересовалась общественной деятельностью, она руководила фондом помощи престарелым актерам. Однако, как полагает следствие, под прикрытием благих дел Наталия Дрожжина занималась мошенничеством.

Вероятно, именно на фоне скандала у звезды начались проблемы со здоровьем. После госпитализации медики диагностировали у нее ишемическую болезнь сердца. До этого актриса перенесла инфаркт, уточняет телеграмм-канал SHOT.

"Сейчас артистка проходит обследования по крови, после этого ей скорректируют лечение", – указывают источники.

Напомним, ранее суд признал Наталию Дрожжину, ее супруга и знакомого нотариуса виновными в мошенничестве. Актриса получила четыре года условно, два других фигуранта уголовного дела отправились в колонию на пять лет.