Всего 40: умер разбитый инсультом актер Алексей Янин

Долгие годы артист боролся с последствиями страшного недуга

Красавчик Алексей Янин покорил сердца многих девушек своей блистательной игрой в нашумевшем в свое время телесериале "Клуб". Модельная внешность мужчины и актерский талант открывали перед Алексеем все двери. Многие пророчили Янину блестящую карьеру в кинематографе. Однако, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Артиста разбил инсульт, последствия которого изменили его до неузнаваемости. Сегодня, 2 сентября, стало известно о смерти знаменитости.



Любимцу публики было всего 40 лет. Последние восемь лет своей жизни Алексей боролся с последствиями инсульта. Молодой мужчина был прикован к инвалидному креслу. Недуг исказил его внешность, в несчастном инвалиде сложно было узнать красавчика-артиста.



К сожалению, болезнь разрушила семейное счастье Алексея. Спустя некоторое время после инсульта от него ушла любимая жена. У артиста остался сын, который вчера, в День знаний, отправился за школьную парту.



Стоит отметить, что известную по проекту "Фабрика звезд" бывшую супругу Алексея Дарью Клюшникову многие осуждали. Женщина была рада выскочить замуж за перспективного артиста, а когда в его жизни произошла трагедия, быстро собрала вещички, сына и съехала.



О том, когда состоится траурная церемония прощания с натерпевшимся за жизнь актером, сообщат позже. Преданные фанаты и родные Алексея скорбят из-за невосполнимой утраты. Последние годы за мужчиной ухаживала только его любящая мать.





К слову, сегодня также стало известно о смерти звезды телесериала "Каменская".

