Умерла звезда сериала "Каменская"

Умерла звезда сериала "Каменская"
Фото: www.unsplash.com
Уход артистки опечалил публику

Жизнь диктует свои правила: практически каждый день кто-то из любимых артистов покидает этот мир. Так, стало известно о завершении жизненного пути знаменитой советской и российской актрисы Людмилы Мелешко. Смерть настигла любимицу публики на 65-м году жизни.

Для коллег, поклонников, близких и родных Людмилы ее кончина стала страшным ударом и невосполнимой потерей. Мелешко покинула этот мир несколько дней назад. Знаменитости не стало в последний день лета, 31 августа.

Что послужило причиной смерти выдающейся советской и российской актрисы, не сообщается. В открытых источниках нет информации о том, что Людмила Мелешко болела или имела серьезные трудности со здоровьем. О том, когда состоится траурная церемония прощания с артисткой, сообщат позже.

Ныне покойная знаменитость активно снималась в кино. Широкой публике Людмила запомнилась по блистательной роли в популярном телесериале "Каменская". Также артистка играла в таких кинолентах, как "Половодье", "Культпоход в театр", "Темная ночь" и других

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого артиста из телесериала "Склифосовский".

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

Загнаны в тупик: в США перечислили города, которые может потерять Украина

Дела киевского режима совсем плохи

Центробанк выступил с неприятной новостью для россиян

Регулятор ужесточает кредитную политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей