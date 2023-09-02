Умерла звезда сериала "Каменская"

Уход артистки опечалил публику

Жизнь диктует свои правила: практически каждый день кто-то из любимых артистов покидает этот мир. Так, стало известно о завершении жизненного пути знаменитой советской и российской актрисы Людмилы Мелешко. Смерть настигла любимицу публики на 65-м году жизни.



Для коллег, поклонников, близких и родных Людмилы ее кончина стала страшным ударом и невосполнимой потерей. Мелешко покинула этот мир несколько дней назад. Знаменитости не стало в последний день лета, 31 августа.



Что послужило причиной смерти выдающейся советской и российской актрисы, не сообщается. В открытых источниках нет информации о том, что Людмила Мелешко болела или имела серьезные трудности со здоровьем. О том, когда состоится траурная церемония прощания с артисткой, сообщат позже.



Ныне покойная знаменитость активно снималась в кино. Широкой публике Людмила запомнилась по блистательной роли в популярном телесериале "Каменская". Также артистка играла в таких кинолентах, как "Половодье", "Культпоход в театр", "Темная ночь" и других



К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого артиста из телесериала "Склифосовский".

