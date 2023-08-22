Умер артист сериала "Склифосовский"

Жизнь звезды унесла тяжелая болезнь

Накануне стало известно об очередной трагедии в культурной сфере. Этот мир покинул знаменитый артист театра и кино Алексей Шулин. Смерть настигла знаменитость на 56-м году жизни. Уход звезды стал большим ударом для многочисленной армии его поклонников.



Ныне покойная знаменитость служила в Московском театре "Эрмитаж", сообщает телеканал "360". Артист всегда пользовался особенным уважением и расположением публики. За годы игры на театральных подмостках Алексей блистательно сыграл десятки разноплановых ролей. Труппа родного театра скорбит вместе с родными и близкими покойного, сообщает телеканал RT.



Жизнь заслуженного артиста России оборвалась из-за тяжелого заболевания, с которым он сражался долгие годы, отмечает информационный ресурс "МИР24". К сожалению, в этой борьбе Шулин проиграл. Траурная церемония прощания со знаменитым актером состоится завтра, 23 августа.



Широкому зрителю Алексей Валерьевич запомнился по блистательной роли в одном из сезонов медицинской драмы "Склифосовский". Также Шулин играл в телесериале "Блудный сын" и других кинопроектах.



Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого артиста Сергея Викторова. Звезда Нового экспериментального театра Волгограда скончался на 58-м году жизни.

