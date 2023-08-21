Умер известный российский артист

Жизнь звезды оборвалась на 58 году

К сожалению, практически ежедневно в информационном пространстве появляются новости о трагедиях в культурной сфере. Так, накануне стало известно о смерти популярного российского артиста Сергея Викторова. Актер расстался с жизнью практически в рассвете лет – на 58-м году.



Знаменитый артист посвятил последние годы своей профессиональной жизни службе в родном Новом экспериментальном театре Волгограда. Для труппы культурного учреждения его смерть стала огромным ударом. В театре подчеркнули, что Сергей всегда был предан своему делу, а его искренность и открытость сделали артиста настоящим любимцем публики.



Коллектив культурного учреждения скорбит вместе с родными и близкими покойного. В труппе родного театра Викторов трудился большую часть своей жизни. Он поступил на службу в это культурное учреждение в 1995-м году. На сцене Викторов блистательно отыграл более четырех десятков ролей. Он запомнился зрителю яркой харизмой и большим актерским талантом.



К слову, ранее появились ужасающие подробности жизни знаменитой советской дрессировщицы Маргариты Назаровой. Из-за тяжелой болезни артистка запустила себя. Ее дом задолго до смерти пропах запахом разложения. Этими и другими страшными подробностями трагедии звезды поделились ее соседи.

