Дом дрессировщицы Назаровой задолго до смерти пропах разложением

Дом дрессировщицы Назаровой задолго до смерти пропах разложением
Кадр: YouTube
К концу жизни звезда стала терять человеческий облик

Знаменитая советская дрессировщица и актриса Маргарита Назарова в свое время была настоящей звездой отечественного кинематографа и любимицей публики. Талантливая укротительница диких животных дублировала именитую артистку Людмилу Касаткину в "Укротительнице тигров", а позже сама блистательно сыграла в культовой киноленте "Полосатый рейс".

В то время Назаровой многие завидовали. Ее стремительный взлет на Олимп кинематографа поражал. Однако, к сожалению, завершение жизненного пути было совсем не блистательным. Напротив, артистка существовала в нечеловеческих условиях. К такому печальному исходу Маргариту привело страшное горе, которое она не смогла пережить.

Любимица публики покинула этот мир еще в 2005-м году, однако ее персона до сих пор вызывает большой интерес у россиян. Жизнь дрессировщицы пошла под откос после смерти любимого супруга. Маргарита стала вдовой в 43 года. Ее коллега по цирку и дорогой муж Константин Константиновский умер в результате воспаления мозга из-за раны, которая была нанесена тигрицей.

Это трагедия подкосила Назарову, ее душевное здоровье пошатнулось. В итоге артистку поставили на учет в психдиспансере.

Последние дни именитая дрессировщица доживала в Нижнем Новгороде. Она стала затворницей и перестала за собой следить. Говорили, что еще задолго до кончины от ее жилища пахло смертью.

"Запустила она дом. И себя. Все пропахло старостью и разложением", – судачили о звезде соседи.

К слову, ранее врач рассказал о предсмертных муках другой знаменитой советской актрисы Ирины Мирошниченко.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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