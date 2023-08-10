Кравец назвала наследников богатства умерших одинокими Мирошниченко и Васильевой

Кравец назвала наследников богатства умерших одинокими Мирошниченко и Васильевой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кому достанутся квартиры и дачи покойных актрис

С разницей в несколько дней ушли в мир иной легендарные актрисы Ирина Мирошниченко и Вера Васильева. К концу жизни ни мужей, ни детей у знаменитостей не было. Их молодая коллега – актриса и певица Алена Кравец – порассуждала о превратностях актерской судьбы.

"И для Ирины Петровны, и для Веры Кузьминичны служение сцене, профессии было превыше всего, – говорит Алена Кравец. – Они пожертвовали женским счастьем ради счастья быть любимыми зрителями. Они вообще не были созданы для быта, детей, для семьи".

"Ирина Мирошниченко имела двух домработниц, которые ее кормили, обстирывали, обслуживали,  – продолжает Кравец. – Вера Васильева тоже не знала, что такое быт – муж (актер Владимир Ушаков умер в 2011-м – Прим. ред.), пока был жив, все тащил на себе. А потом появилась некая "приемная дочь" и тоже избавила артистку от всех хлопот".

Что же касается наследства звезд, то Кравец знает, что городу квартиры и дачи звезд не уйдут, как много писали. "Две квартиры и дачу в области Мирошниченко завещала Художественному театру, где служила 60 лет. Наследниками Васильевой стала "приемная дочь" и ее ребенок, которая называла Васильеву бабушкой", – сообщила Алена.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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