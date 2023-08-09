Вера Васильева перед смертью успела раскрыть простой секрет молодости и долголетия

Последнее интервью актрисы

Вера Васильева служила в театре Сатиры с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР в 1951 году присудил Вере Васильевой Сталинскую премию III степени в размере 25 тысяч рублей.

6 сентября прошлого года она – как выяснилось, в последний раз! – приходила в театр на сбор труппы. И готовилась отметить день рождения. "Я сама себе я бы пожелала появления какой-то творческой новой идеи, которая доставит радость", призналась тогда звезда "Утро.ру".

В 2018-м состоялась премьера спектакля "Вера" С. Коковкина по мотивам воспоминаний Веры Васильевой. Но в 2022-м она говорила, что снова хочет играть! "Актеров и меня в частности заставляет быть вечно молодыми любовь к своей профессии, – раскрыла тогда Вера Кузьминична простой секрет своего долголетия – А для меня сцена – это самое важное в жизни".

Напомним, Вера Васильева была вдовой. Ее муж актер Владимир Ушаков ушел из жизни еще в 2011 году. Они состояли в браке с 1956 года, но детей у актерской пары не было.