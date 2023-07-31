Ставший известным актером вор-рецидивист умер в Киеве

Знаменитости было всего 47 лет

В культурной сфере случилась новая трагедия. Накануне, 30 июля, стало известно о смерти популярного в России артиста Владимира Шиповалова. Любимца публики не стало на 48-м году жизни. Он умер в Киеве. Печальными новостями с общественностью поделилась его бывшая супруга Яна Людкевич.



Путь ныне покойного артиста на российские экраны был весьма необычен. До того, как начать сниматься в телесериалах, мужчина много лет провел на зоне. Как отмечает телеканал "360", суммарно в местах лишения свободы Шиповалов пробыл почти 14 лет.



В какой-то момент вор-рецидивист принял участие в телепроекте канал "Перец", который назывался "Джентльмены на даче". Фактурная внешность Владимира привлекла к нему внимание кинорежиссеров, и мужчину стали приглашать на съемки в кино и сериалы.



Всего Шиповалов успел сняться более чем в 10 украинских и российско-украинских кинолентах. Наибольшую популярность получил после выхода на экраны телесериала "Криминолог", где выступил в главной роли.



Что послужило причиной смерти мужчины в рассвете лет, не сообщается. Также Шиповалов сыграл в кинолентах "Брат за брата", "Кодекс чести", "Старший следователь" и других.



Ранее стало известно о смерти звезды телесериала "Улицы разбитых фонарей" Андрея Бабенко.

