Ставший известным актером вор-рецидивист умер в Киеве

Ставший известным актером вор-рецидивист умер в Киеве
Фото: www.unsplash.com
Знаменитости было всего 47 лет

В культурной сфере случилась новая трагедия. Накануне, 30 июля, стало известно о смерти популярного в России артиста Владимира Шиповалова. Любимца публики не стало на 48-м году жизни. Он умер в Киеве. Печальными новостями с общественностью поделилась его бывшая супруга Яна Людкевич.

Путь ныне покойного артиста на российские экраны был весьма необычен. До того, как начать сниматься в телесериалах, мужчина много лет провел на зоне. Как отмечает телеканал "360", суммарно в местах лишения свободы Шиповалов пробыл почти 14 лет.

В какой-то момент вор-рецидивист принял участие в телепроекте канал "Перец", который назывался "Джентльмены на даче". Фактурная внешность Владимира привлекла к нему внимание кинорежиссеров, и мужчину стали приглашать на съемки в кино и сериалы.

Всего Шиповалов успел сняться более чем в 10 украинских и российско-украинских кинолентах. Наибольшую популярность получил после выхода на экраны телесериала "Криминолог", где выступил в главной роли.

Что послужило причиной смерти мужчины в рассвете лет, не сообщается. Также Шиповалов сыграл в кинолентах "Брат за брата", "Кодекс чести", "Старший следователь" и других.

Ранее стало известно о смерти звезды телесериала "Улицы разбитых фонарей" Андрея Бабенко.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Власти рассказали о предназначении вооружения

Путин и Шойгу на месте: как проходит парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Глава России обратился к россиянам с речью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей