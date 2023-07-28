В нищите и одиночестве: умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

В нищите и одиночестве: умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Фото: unsplash.com
Коллеги поделились подробностями

Сегодня в СМИ появилась печальная новость о смерти очередного актера из культового сериала "Улицы разбитых фонарей". Андрей Бабенко покинул этот мир в самом расцвете сил – в возрасте 47 лет. Что стало причиной трагедии, на данный момент неизвестно. 

Журналисты тем временем пообщались с друзьями и коллегами покойного артиста. Как оказалось, в последние годы жизнь у него была непростая. Несмотря на былую востребованность на экране, в работе ему не везло, а денег, соотвественно, не было. Как рассказал режиссер Максим Бриус, актер редко просил о помощи, а если и возникала потребность, то делал это максимально скромно. 

Проблемы были и в личной жизни, ведь, как сообщили его знакомые, близких людей у него не было. В итоге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" в нищите и одиночестве. Его уход коллеги по творческому цеху считают трагическим. Дата, место и время прощания со звездой пока не оглашаются. 

Стоит отметить, что прославился Андрей Бубенко не только за счет роли в культовом сериале. На его счету были и другие громкие проекты – "Опера: Хроники убойного отдела" и "Тайны следствия". Ранее "Утро.ру" писало о кончине другого актера из "Улиц разбитых фонарей". Александр Орловский тоже умер в одиночестве, а его бездыханное тело лежало в квартире неделю. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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