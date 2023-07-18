Труп долго лежал в квартире: умер артист из "Улиц разбитых фонарей"

Жизнь звезды оборвалась на 62-м году

Очередная жуткая трагедия поразила общественность. Стало известно о смерти знаменитого российского артиста Александра Орловского. Любимец публики отдал Богу душу в полном одиночестве. Артист скончался в своей квартире в Благовещенске.



Подробности смерти звезды нашумевших телесериалов "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы" и других поражают. Труп знаменитости почти неделю пролежал в закрытой квартире. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".



Орловский вел уединенный образ жизни, поэтому тревогу стали бить спустя несколько дней. Когда знакомые Александра начали паниковать, в квартиру отправили экспертов, вскрывших дверь. К сожалению, там они обнаружили мертвого артиста, передает телеканал "360".



Позже медицинские специалисты определили причину смерти Орловского. Мужчина скончался из-за сердечной недостаточности, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Ранний уход Александра Орловского стал большим ударом для его коллег и близких людей. Звездный артист блистал на российских телеэкранах и пользовался большой любовью зрителя. Помимо сериалов, ныне покойная звезда сыграла в экранизации популярного романа Бориса Акунина "Азазель".

