Врач рассказал о предсмертных муках Мирошниченко

Врач рассказал о предсмертных муках Мирошниченко
Ирина Мирошниченко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса могла бы еще жить и жить

В Москве простились с любимой миллионами россиян актрисой Ириной Мирошниченко. Звезда МХАТа умерла 3 августа. Она ушла внезапно, ее смерть стала шоком для всех. За день до смерти она попала в больницу с гриппом, где и скончалась, не приходя в сознание. Поклонники до сих пор гадают – неужели актрису нельзя было спасти, ведь грипп не самое страшное на сегодня заболевание. Некоторые уверены, что можно, и тогда актриса осталась бы жива. 

24 июля в день своего 81-летия Мирошниченко приболела. Но к терапевту не пошла, решила полечиться дома сама. Так прошла неделя, но лучше ей не становилось. В итоге температура подскочила до 40, актриса потеряла сознание. В реанимации врачи диагностировали грипп и кучу осложнений. В легких была вода. 

"Сердцу было тяжело прокачивать через это препятствие, и, соответственно, возникли нарушения ритма сердца", –  рассказал врач-кардиолог Заур Шугушев.

Через день у Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца, но ее откачали, сообщает "Пятый канал". Потом у нее нашли еще и опухоль в головном мозге, а также кисты в почках и утолщение стенок желудка. Врачи уверены, что актриса была бы жива, если бы обратилась к врачам сразу. В больницу же она поступила уже в терминальном состоянии, когда было слишком поздно. Последние дни знаменитость провела в предсмертных муках.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что названы предположительные наследники богатств одинокой Ирины Мирошниченко. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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