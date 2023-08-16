Врач рассказал о предсмертных муках Мирошниченко

Актриса могла бы еще жить и жить

В Москве простились с любимой миллионами россиян актрисой Ириной Мирошниченко. Звезда МХАТа умерла 3 августа. Она ушла внезапно, ее смерть стала шоком для всех. За день до смерти она попала в больницу с гриппом, где и скончалась, не приходя в сознание. Поклонники до сих пор гадают – неужели актрису нельзя было спасти, ведь грипп не самое страшное на сегодня заболевание. Некоторые уверены, что можно, и тогда актриса осталась бы жива.

24 июля в день своего 81-летия Мирошниченко приболела. Но к терапевту не пошла, решила полечиться дома сама. Так прошла неделя, но лучше ей не становилось. В итоге температура подскочила до 40, актриса потеряла сознание. В реанимации врачи диагностировали грипп и кучу осложнений. В легких была вода.

"Сердцу было тяжело прокачивать через это препятствие, и, соответственно, возникли нарушения ритма сердца", – рассказал врач-кардиолог Заур Шугушев.

Через день у Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца, но ее откачали, сообщает "Пятый канал". Потом у нее нашли еще и опухоль в головном мозге, а также кисты в почках и утолщение стенок желудка. Врачи уверены, что актриса была бы жива, если бы обратилась к врачам сразу. В больницу же она поступила уже в терминальном состоянии, когда было слишком поздно. Последние дни знаменитость провела в предсмертных муках.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что названы предположительные наследники богатств одинокой Ирины Мирошниченко.