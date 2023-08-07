Коллега раскрыл последние слова Мирошниченко перед смертью

Актриса отказывалась осознавать приближающуюся кончину

Смерть народной артистки России Ирины Мирошниченко стала шоком для российских поклонников. Она умерла настолько скоропостижно, что, пожалуй, не ожидала такого конца и сама. В этом уверен ее друг и коллега Борис Юркин, который разговаривал с ней незадолго до ее смерти.

По словам культурного деятеля, Мирошниченко точно не могла бы поверить в то, что может так скоро умереть, ведь в ее планах было творчество и дальнейшее развитие карьеры.

"Она не верила, что приближается конец", – вспомнил Юркин последние слова актрисы.

Он добавил, что в театре Ирине Мирошниченко давали самые тяжелые роли, и она всегда блестяще с ними справлялась. Она отражала всю глубину характера своих героинь, каждый раз превосходно перевоплощаясь.

Напомним, российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. За несколько дней до трагедии 80-летнюю звезду госпитализировали с гриппом. Артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыли шокирующие подробности раздела наследства покойной Ирины Мирошниченко. Ее подруга заявила, что позаботится об этом, так как близких родственников у актрисы нет.