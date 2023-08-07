Коллега раскрыл последние слова Мирошниченко перед смертью

Коллега раскрыл последние слова Мирошниченко перед смертью
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса отказывалась осознавать приближающуюся кончину

Смерть народной артистки России Ирины Мирошниченко стала шоком для российских поклонников. Она умерла настолько скоропостижно, что, пожалуй, не ожидала такого конца и сама. В этом уверен ее друг и коллега Борис Юркин, который разговаривал с ней незадолго до ее смерти. 

По словам культурного деятеля, Мирошниченко точно не могла бы поверить в то, что может так скоро умереть, ведь в ее планах было творчество и дальнейшее развитие карьеры. 

"Она не верила, что приближается конец", – вспомнил Юркин последние слова актрисы. 

Он добавил, что в театре Ирине Мирошниченко давали самые тяжелые роли, и она всегда блестяще с ними справлялась. Она отражала всю глубину характера своих героинь, каждый раз превосходно перевоплощаясь. 

Напомним, российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. За несколько дней до трагедии 80-летнюю звезду госпитализировали с гриппом. Артистка умерла в реанимации, не приходя в сознание. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыли шокирующие подробности раздела наследства покойной Ирины Мирошниченко. Ее подруга заявила, что позаботится об этом, так как близких родственников у актрисы нет. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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