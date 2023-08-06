"Споров не будет": всплыли новые подробности раздела имущества Мирошниченко

"Споров не будет": всплыли новые подробности раздела имущества Мирошниченко
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса не оставила завещания

3 августа умерла российская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. За несколько дней до трагедии 80-летнюю звезду госпитализировали с гриппом. Она почувствовала себя плохо и вызвала скорую, однако врачам не удалось ее спасти. Звезда умерла в реанимации, не приходя в сознание. 

После смерти у Ирины Мирошниченко осталось богатое наследство. Однако кому оно достанется, не известно, ведь близких родственников у нее не было. Скорее всего, завещания она тоже не успела оставить. 

В собственности у актрисы две квартиры в центре Москвы, а также накопления на банковских счетах. Одна из квартир располагается на 1-й Тверской Ямской. Трехкомнатная жилплощадь в этом сталинском доме оценивается от 50 до 70 миллионов рублей. 

Вторая квартира Ирины Мирошниченко находится в Большом Гнездниковском переулке. Эта однушка перешла к ней по наследству от родителей. Кроме того, у актрисы есть дача в Опалихе и банковские счета, пишет "КП".

Родители Ирины Мирошниченко давно умерли, детей и мужа у нее не было. Есть ли у актрисы и есть какие-то дальние родственники, не известно. Близкая подруга Ирины Мирошниченко, которая была рядом с ней до конца, заверила, что с наследством актрисы все в порядке.

"Не переживайте: споров из-за наследства не будет. Все будет по закону. Я за этим прослежу", – отметила подруга. 

Ранее адвокат Александр Добровинский предположил, что московская квартира Ирины Мирошниченко достанется городу, а деньги – государству.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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