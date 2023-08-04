Завещания нет: раздел имущества Мирошниченко может обернуться скандалом

Актриса не думала о наследниках

Вчера россияне узнали печальную новость о том, что ушла из жизни легенда отечественного кино. Кто бы мог подумать, что 81-летняя звезда умрет в реанимации, так и не придя в сознание. Незадолго до смерти Ирине Мирошниченко диагностировали поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения.

Кажется, и сама актриса не думала о том, что может так внезапно покинуть этот мир. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, который близко дружил с покойной, она даже не оставила завещания. А ведь у нее было многомиллионное состояние, среди которого пара квартир в Москве, загородный дом и, конечно, деньги.

Пока одни скорбят из-за кончины Ирины Мирошниченко, другие гадают, что же будет со всем этим нажитым ею богатством. Александр Добровинский предположил, что московская квартира достанется городу, а деньги – государству. А все потому, что звезда не позаботилась о завещании и наследниках.

Ранее "Утро.ру" писало о том, кому может достаться имущество актрисы после смерти. У нее, напомним, совсем нет близких людей – детей она так и не родила, а бывшие мужья и родственники давно скончались. Предполагалось, что часть наследства уйдет домработницам, которые годами жили с актрисой и ухаживали за ней. Но после информации о том, что богатства артистки могут достаться государству, раздел имущества Ирины Мирошниченко, вероятно, обернется скандалом.