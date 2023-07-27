Звезда фильма "Чистое небо" умерла после долгой болезни

Дату прощания назовут позже

Поклонники картины "Чистое небо" узнали печальную новость. Сегодня в возрасте 84 лет этот мир покинула его звезда Нина Дробышева. Представители театра раскрыли подробности смерти знаменитости.

Как выяснилось, старейшая актриса Театра имени Моссовета долгое время боролась с болезнью. Однако точный диагноз, от которого страдала любимица миллионов, не уточняется. К сожалению, недуг оказался сильнее, и через шесть дней после своего дня рождения она ушла из жизни. Дату, место и время прощания с легендой советского кино труппа обещала сообщить позже.

"Ее роли на экране навсегда в "золотом фонде" кинематографа", – сказал представитель театра.



Нина Дробышева полюбилась зрителям, благодаря таким фильмам как "Чистое небо", "Дорога правды", "Улица полна неожиданностей" и "Пять углов". В ее фильмографии десятки ролей, она также сумела занять место в сердцах любителей театров. С 1962 года звезда выходила на сцену Театра имени Моссовета в разных амплуа. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", именно она примерила на себя образ Эдит Пиаф в одноименной постановке.

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти другой легенды советского кино. Смерть настигла любимца публики в 83 года.