Умер знаменитый советский артист

Звезды не стало на 84-м году

Накануне появилась печальная информация о смерти известного советского артиста. Этот мир покинул выдающийся актер Анатолий Гладнев. Смерть настигла любимца публики в 83 года. Трагической информацией поделились в родном культурном учреждении знаменитости – Воронежском академическом театре драмы.



Что послужило причиной смерти пожилого актера, пока не сообщается. Где и когда состоится прощание с известным культурным деятелем, объявят позже. Смерть Гладнева стала большим ударом для его родных и близких, а также коллег по актерскому ремеслу. Для многих Анатолий Иванович был дорогим сердцу старшим товарищем, он помог немалому числу начинающих артистов найти себя.



Труппа театра принесла свои соболезнования семейству покойного. Коллеги скорбят вместе с родными и близкими знаменитости. Анатолий Иванович большую часть своей жизни посвятил родному культурному учреждению, в драмтеатре он служил с 1964 года.



Всю жизнь Гладнев прожил в Воронеже. На сцене театра ныне покойная знаменитость сыграла более 100 ролей. Также Анатолий Иванович блистал на телеэкранах. Широкому зрителю он известен по ролям в кинолентах "Дело Бобровых", "Самая счастливая" и "Порох", передает телеканал "360".

