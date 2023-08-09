Вслед за сыном: умерла знаменитая советская актриса

Звезда немного не дожила до столетнего юбилея

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Накануне оборвался жизненный путь народной артистки Советского Союза Юлии Борисовой. Такой печальной информацией поделились в пресс-центре театра Вахтангова.



Знаменитая советская артистка скончалась в возрасте 98 лет. Для многочисленных поклонников, коллег и учеников Борисовой ее смерть стала тяжелым ударом и невосполнимой потерей. В родном культурном учреждении покойной отметили, что актриса была человеком "великого таланта, ума, чести и совести", сообщает телеканал "360".



Даже в столь пожилом возрасте артистка не растеряла жизненные силы и продолжала блистать на театральных подмостках. Небывалая стойкость и любовь к профессии выделяли Борисову среди ее коллег по актерскому цеху.



Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", Юлия Константиновна хотела, чтобы прощание прошло в узком семейном кругу. Знаменитость любила блистать на сцене, однако проводы в последний путь, по желанию актрисы, должны быть скромными.



Юлия Борисова обретет последний покой на Новодевичьем кладбище. Там же захоронены ее любимый муж и единственный сын Александр. Несколько месяцев назад любимый наследник Борисовой также покинул этот мир, добавляет "Радио 1".



К слову, ранее стало известно о страшной трагедии – известный советский режиссер умерла в полном одиночестве, ее тело нашли спустя год.

