Нашли спустя год: известный советский режиссер умерла в полном одиночестве

Никому не было дела до пенсионерки

Сотрудники полиции нашли тело знаменитого режиссера Светланы Джимбиновы в ее московской квартире на Университетском проспекте. Последний год о ней никто ничего не слышал, а тревогу стали бить ее соседи, которые и вызвали правоохранителей.

После взлома двери они обнаружили внутри мумифицированный труп режиссера на полу. Специалистам удалось установить, что покойная ушла из жизни еще год назад, и все это время до нее никому не было никакого дела.

Кончина Джимбиновы произошла еще в начале 2022-го года. Все это время соседи предпринимали попытки достучаться до нее или дозвониться, но никто не отвечал.

За свою жизнь она написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова.