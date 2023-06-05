Родные ответили на слухи об инсульте у Федосеевой-Шукшиной

Родные ответили на слухи об инсульте у Федосеевой-Шукшиной
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они не стали подтверждать и опровергать информацию

Анонимные источники утверждают, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас она находится в больнице им. Склифосовского, где ей проводят дообследование. При этом ее дочь Ольга утверждает, что состояние матери не вызывает никаких опасений и настаивает, что артистка попала в больницу планово.

В беседе с "Пятым каналом" она отметила, что Федосеева-Шукшина в надежных руках. При этом информацию об инсульте дочь актрисы не стала опровергать.

Знаменитой артистке 84-е года, в последнее время она живет в доме престарелых, куда отправилась по собственному желанию.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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