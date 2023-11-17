Эти речевые обороты выдают вашу безграмотность: не используйте их никогда

Эти речевые обороты выдают вашу безграмотность: не используйте их никогда
Фото из unsplash.com
Не говорите такие фразы, если не хотите прослыть глупым и необразованным

Безупречно знающих русский язык людей крайне мало. Средний человек время от времени допускает ошибки в речи, даже если не знает об этом и считает себя грамотным. Чтобы не опростоволоситься в разговоре, следует запомнить несколько самых распространенных ошибок.

Грамотность – важная составляющая успеха. Никто не возьмет на работу человека, делающего ошибки в письменной речи и коряво выражающегося устно. Ненароком можно выдать незнание русского языка, опозорившись при этом в глазах собеседника. Итак, какие же речевые промашки самые частые?

"Крайний раз"

Этот оборот – из лексикона профессий, связанных с риском. Профессиональные суеверия родили сленг, которым пользуются летчики, альпинисты, спасатели. Но обычным людям употреблять фразы "крайний раз" и "кто крайний?" не следует.

Одеть и надеть: это не меньший показатель грамотности, чем правильное употребление слова "кофе" мужском роде. Запомнить, как правильно, поможет простая поговорка: одеть Надежду, надеть одежду.


"Я смеюсь с тебя"

Подобную фразу наверняка слышали все. Но проблема в том, что глагол "смеяться" сочетается не с предлогом "с", а с предлогом "над". Литературные нормы четко определяют: нельзя смеяться с чего-то, можно над чем-то, над кем-то или с кем-то.

"На выходных"

Можно сказать в дружеской беседе "на выходных пойду в кино", но все же грамотнее будет употребить оборот "в выходные".

Ну и классика.

Ложить и покласть

Ошибка многих в том, что они употребляют эти глаголы наоборот. Первый не используется без приставки. Положить, разложить, выложить и т.д. Второй наоборот, НЕ используют с приставкой. Класть, кладу и так далее.

Казаться грамотным человеком, как видите, довольно просто. Главное – не стесняться учиться и не огрызаться, если вас поправили.

Ранее мы писали о книжных новинках, которые понравятся детям.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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