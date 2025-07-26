Толкалина рассказала о романе с Гребенщиковым*

Толкалина рассказала о романе с Гребенщиковым*
Фото: соцсети
Артистка поделилась откровенным признанием

После откровений Егора Кончаловского актриса Любовь Толкалина решила раскрыть неожиданную правду о своей личной жизни. Знаменитость призналась, что роман с режиссером закончился по ее инициативе – она ушла от возлюбленного к другому известному артисту. Им оказался музыкант Борис Гребенщиков*.

Долгое время Толкалина предпочитала скрывать подробности своих отношений – о романе с исполнителем знали только самые близкие. По ее словам, артист является "лучшим человеком" на планете, несмотря на то, что они уже не вместе.

"Свою дочку единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле – Борису Гребенщикову*. Сама и без обид", – сообщила актриса.

На такое откровение она решилась после резкого замечания Кончаловского, который заявил, что не все эти годы отказывался жениться на Толкалиной, поскольку воспринимал ее как временный вариант и не видел в ней своей супруги даже после рождения дочери. Такие слова сильно обидели Любовь, и из-за этого она с ним до сих пор не разговаривает.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети

Избавятся в три этапа: на Украине раскрыли план свержения Зеленского

Украинский лидер оказался на волоске от катастрофы

Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей