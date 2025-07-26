Толкалина рассказала о романе с Гребенщиковым*

Артистка поделилась откровенным признанием

После откровений Егора Кончаловского актриса Любовь Толкалина решила раскрыть неожиданную правду о своей личной жизни. Знаменитость призналась, что роман с режиссером закончился по ее инициативе – она ушла от возлюбленного к другому известному артисту. Им оказался музыкант Борис Гребенщиков*.

Долгое время Толкалина предпочитала скрывать подробности своих отношений – о романе с исполнителем знали только самые близкие. По ее словам, артист является "лучшим человеком" на планете, несмотря на то, что они уже не вместе.

"Свою дочку единственную родила от аристократа, и ушла от него сама к самому лучшему человеку на Земле – Борису Гребенщикову*. Сама и без обид", – сообщила актриса.

На такое откровение она решилась после резкого замечания Кончаловского, который заявил, что не все эти годы отказывался жениться на Толкалиной, поскольку воспринимал ее как временный вариант и не видел в ней своей супруги даже после рождения дочери. Такие слова сильно обидели Любовь, и из-за этого она с ним до сих пор не разговаривает.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ