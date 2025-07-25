Лучшие любовники: названы три самых пылких знака зодиака

Некоторые люди отличаются особой нежностью к противоположному полу

Некоторые знаки зодиака буквально излучают страсть. Они не просто влюбляются, они загораются, как спичка, и умеют подарить партнеру незабываемые эмоции. Астрологи назвали троих, кто чаще других оказывается в числе самых желанных возлюбленных.

Скорпион

Его страсть – как вулкан. Скорпионы умеют создавать вокруг себя напряжение, от которого кружится голова. Они чувственные, интуитивные, прекрасно понимают желания партнера.

Лев

Лев любит блистать, и в любви тоже. Он ценит обожание, и сам умеет одарить избранника настоящим теплом и заботой. Лев щедр, темпераментен и всегда стремится произвести впечатление. Его энергия завораживает.

Телец

На первый взгляд он спокоен, но стоит разбудить чувства Тельца, и вас ждет нечто удивительное. Он терпелив, внимателен и придает значение каждой детали. Это тот случай, когда близкие отношения обретают особую глубину и нежность.

Ранее были названы знаки-семьянины.