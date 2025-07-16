Плохие новости и предательство: трем знакам зодиака до конца июля грозят серьезные испытания

Некоторым стоит быть особенно внимательными

Астрологи предупреждают, что конец месяца окажется непростым сразу для трех знаков зодиака. В ближайшие недели Рыбам, Ракам и Стрельцам нужно быть особенно внимательными к своему окружению, чтобы избежать крупных неприятностей.

Рыбы

В жизни Рыб возможны неожиданные известия, которые могут выбить из колеи. Близкий человек может повести себя не так, как вы ожидали, или подвести в важный момент. Постарайтесь не строить иллюзий и не принимать слова на веру – лучше опираться на поступки.

Раки

Ракам июль может принести напряженные ситуации на работе или дома. Не исключены слухи, сплетни, зависть со стороны коллег. Главное, сохранять спокойствие и не идти на поводу у эмоций.

Стрельцы

Стрельцам стоит прислушиваться к интуиции: под маской дружбы кто-то может скрывать свои настоящие намерения. Не рискуйте деньгами и не верьте обещаниям, если не уверены в людях рядом.