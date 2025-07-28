Певица Вика Цыганова заявила о планах уйти в монастырь

На этом пути у звезды возникла одна проблема

Популярная российская исполнительница Вика Цыганова задумалась о жизни в монастыре, но призналась, что ее пока не примут в святую обитель из-за денег. Певица рассказала, что в будущем хотела бы уйти в монастырь вместе со своим супругом, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым.

Артистка поделилась, что уже обсуждала такую возможность со священнослужителем. Однако, по ее словам, на пути может встать одна неожиданная преграда – высокий доход. Об этом она поведала в интервью изданию "Абзац".

Звезда считает, что с нынешним материальным положением монастырская жизнь для нее пока невозможна. Она добавила, что получила благословение на этот шаг, но только "когда придет время по возрасту".

К слову, ранее знаменитость рассказала о покровителях, которые "отмывают" предавших Россию артистов. Многие звезды жестко высказывались в адрес родной страны. Артистка уверена, что теперь "пятая колонна" помогает уехавшим из России предателям.