Певица Вика Цыганова заявила о планах уйти в монастырь

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Популярная российская исполнительница Вика Цыганова задумалась о жизни в монастыре, но призналась, что ее пока не примут в святую обитель из-за денег. Певица рассказала, что в будущем хотела бы уйти в монастырь вместе со своим супругом, поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым.
Артистка поделилась, что уже обсуждала такую возможность со священнослужителем. Однако, по ее словам, на пути может встать одна неожиданная преграда – высокий доход. Об этом она поведала в интервью изданию "Абзац".
Звезда считает, что с нынешним материальным положением монастырская жизнь для нее пока невозможна. Она добавила, что получила благословение на этот шаг, но только "когда придет время по возрасту".
К слову, ранее знаменитость рассказала о покровителях, которые "отмывают" предавших Россию артистов. Многие звезды жестко высказывались в адрес родной страны. Артистка уверена, что теперь "пятая колонна" помогает уехавшим из России предателям.
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