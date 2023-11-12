"Сын забывает русский": Ирина Медведева жалеет о переезде во Францию

Актриса счастлива замужем, но очень скучает по жизни в России

Звезда шоу "6 кадров" давно живет во Франции, переехав в эту страну сразу после свадьбы с французским бизнесменом Гиомом Буше. У пары родилось двое детей. Ирина старается почаще говорить с ними на русском языке, чтобы не забывали.

Актриса сильно тоскует по России, но сама признает, что ее дом отныне в Париже – там, где семья. Но она регулярно ездит работать на Родину, и муж полностью поддерживает супругу в ее решениях. Ирина счастлива, что возможность работать в России у нее сохранилась. Она всегда с радостью прилетает домой, где ее ждут.

В очередную поездку артистка забирает дочь, которая поживет с русской бабушкой, а сын останется с отцом, поскольку ему нужно ходить в школу. Медведева старается почаще общаться с сыном, потому что стоит им не поговорить хотя бы неделю так же регулярно, как обычно, мальчик начинает забывать язык.

Напомним, Ирину Медведеву до сих пор ассоциируют с передачей "6 кадров", несмотря на десятки киноролей. Но она не жалеет, что однажды попала в шоу, подарившее ей немало счастья. Программа выходила на российском телевидении 9 лет и пользовалась немалой популярностью.

Ранее мы писали, что супруг Ирины Медведевой Гийом Буше неодобрительно относится к ее идее уезжать в Россию, чтобы поработать.

