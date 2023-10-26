Обнаженную актрису Александрову нашли в поле в белой простыне

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Актриса Марина Александрова является одной из главных красавиц современного российского кино. Режиссеры любят звезду за уникальный образ, который ей удается создавать на экране. Учитывая внешнюю беззащитность и мягкость, она умеет воплощать в жизнь героинь с волевым характером. Работу знаменитости в картине "Екатерина" высоко оценила публика, благодаря чему вскоре сняли продолжение.
Александрова практически не изменилась внешне с того момента, как начала актерскую карьеру, хотя знаменитости в конце августа исполнился 41 год. По ее словам, этому помогает строгая дисциплина в уходе за собой. Иногда ей приходится отказываться от вечернего приема пищи, чтобы сохранить вес.
Такой подход помогает Марине Александровой выглядеть отлично даже после рождения двух малышек. И на этом фоне актриса не стесняется хвастаться собой в соцсетях.
Недавно она опубликовала снимок, на котором предстала без одежды. По задумке фотограф будто бы нашел обнаженную Александрову в поле в белой простыне словно нимфу. На снимке украшали тело звезды только большая жемчужная серьга и свет от заката.
Публика пришла в восторг от публикации Марины Александровой. В комментариях ей сделали массу комплиментов по поводу внешности и композиции кадра.
"Как вы прекрасны", "Ваши фотосессии – это что-то на бесконечно красивом, эстетичном, добром и изысканном", "Эталон женственности",
– пишут ей люди.
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