Наталья Штурм вывалила пышный бюст на публике - откровенное фото

Певица-блогерша снова порадовала подписчиков пикантным фото в социальных сетях

Наталья Штурм, эстрадная певица, ставшая популярной в 90-е годы, частенько не гнушается публикацией эротических фото в социальных сетях. Вот и на этот раз она вывалила пышный бюст на радость подписчикам.

В последние годы Наталья, получившая известность благодаря хиту "Окончен школьный роман", поменяла профессию и из эстрадной певицы переквалифицировалась в блогеры. Не раз подписчики бурно и очень охотно обсуждали очередное откровенное фото, которыми блогерша щедро делится на своей странице. Лайки и комментарии показывают, что тактика с публикацией подобного контента явно выигрышна для хозяйки страницы.





Вот и теперь поклонники активно включились в обсуждение снимка, где весьма скудно одетая певица стоит возле полупрозрачной шторы, за которой угадывается мужской силуэт. Стройная фигурка артистки, как всегда, привлекла внимание. На фоне тонкой талии пышный бюст Натальи выглядит вовсе уж роскошным.

Подписана фотография романтическим призывом помочь Наталье убедиться в том, что она по-прежнему любима. Впрочем, поклонники на некоторых ресурсах прокомментировали снимок весьма ехидно.



"Кажется, у кого-то был секс", – насмешливо прокомментировали подписчики.



Ранее Наталья Штурм рассказала, что охотно встречается с мужчинами за деньги, а чтобы отвезти ее на курорт, нужно выбирать место как можно дороже и комфортнее.

