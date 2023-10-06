Фаворитка Меладзе случайно засветила грудь в откровенном декольте

Девушка вышла на публику без белья

Новой избранницей Константина Меладзе после разрыва с Верой Брежневой, по слухам, стала молодая певица Софья Тарасова. Продюсер предпочел 22-летнюю украинку с выдающимися вокальными данными 41-летней супруге, которая за всю карьеру исполняла только одноактавные композиции. Он уже подарил девушке песню, в которой принял непосредственное участие.

На Украине Тарасова является довольно популярной артисткой. На нее подписано более 300 тысяч человек в соцсетях, а ее ролики набирают миллионы просмотров. Все благодаря миловидной внешности и умению правильно себя преподнести – девушка не стесняется играть с аудиторией с помощью откровенного контента.

К примеру, недавно она выложила игривое видео, на котором показала, как гуляет в атласном платье без белья, распевая песню и пританцовывая. Однако в какой-то момент грудь новой фаворитки Меладзе случайно вывалилась из декольте – вырезать этот фрагмент девушка не стала.

Публикация произвела в Сети настоящий фурор. Ее посмотрели более 9 млн раз, оставив несколько тысяч восторженных комментариев.

"Это горячо", "Извините, можно мне просто пойти и поднять челюсть, которуя я уронил", "Девушка, наденьте бюстгалтер", – пишет публика под видео.

Вера Брежнева после развода с Меладзе не скучает. Артистка записала новый альбом, а не так давно ее заметили в объятиях неизвестного мужчины.