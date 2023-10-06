Брежнева впервые заявила о разводе с Меладзе

Брежнева впервые заявила о разводе с Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И заявила, что обо всем расскажет в новых песнях

Украинская исполнительница Вера Брежнева подтвердила информацию о далеких от радости переменах в личной жизни. Певица поделилась с подписчиками новостью о своем творчестве, указав, что уже разведена с Константином Меладзе.

"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос", – высказался Брежнева в социальных сетях, добавив, что все ее переживания войдут в новый мини-альбом.

Свадьба Меладзе и Брежневой состоялась восемь лет назад в Италии, где присутствовало только самое близкое окружение. А сам роман закрутился еще во времена бешеной популярности "ВИА Гра" – еще в нулевые.

Ярко рассказывала о решении супруга уйти в другую семью Яна Сумм, которая родила Константину троих детей. Женщина признавалась, что обо всем догадывалась. В 2005 году списала назревший кризис в отношениях на измены и инстинкты. Однако измену сумела простить. 

Узнав о том, что остается для продюсера лишь "ширмой", за которой у Меладзе совершенно иная жизнь, Яна позвонила любовнице супруга (номер нашла в его телефоне) и заявила, что желает знать, что происходит у нее в семье. А та в ответ заявила, что с Константином у нее исключительно рабочие отношения.

Кстати, оценивая новый альбом Брежневой (который не все приняли с восторгом) один подписчик заявил, что прежней Веры уже не будет – та в ответ подтвердила, что никогда не станет прежней, что бы это ни значило.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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