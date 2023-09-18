Муж Брежневой вышел на люди с новой фавориткой из "ВИА Гры"

Продюсер вышел из тени после слухов о новом романе

В последнее время вокруг певицы Веры Брежневой и ее мужа Константина Меладзе ходило немало тревожных слухов. Поговаривали, что пара давно не вместе и находится на грани развода. Масла в огонь подливал тот факт, что супруги перестали появляться вместе где-либо.

А недавно пошла молва о том, что у Меладзе якобы новая молодая фаворитка из "ВИА Гры", которая затмила собой уже приевшуюся Веру Брежневу.

Недавно Меладзе выпустил новую песню "Почему я?", которую записал с той самой Софией Тарасовой, которую во всю обсуждает народ. Таким образом продюсер официально вышел на люди с новой фавориткой. Певица начала выступать в составе группы в 2020 году и сразу начала говорить о своем продюсере как о каким-то божестве.

Сейчас Тарасова продолжает работать с 60-летним Меладзе и вполне успешно. Поклонники тут же заподозрили в новой песне музыкантов скрытый подтекст о том, что в личной жизни Меладзе все непросто, и Брежнева уже не та. Песня говорит о том, что все в жизни изменилось, и теперь герой композиции на перепутье.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что свежее фото беглой Веры Брежневой вызвало омерзение у поклонников. Певица шокировала внешностью без косметики и фильтров.