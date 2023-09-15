Знаменитая телеведущая тайно вышла замуж после тяжелого развода

Знаменитость рассказала о свадьбе в своем блоге и опубликовала фото

Ирена Понарошку – одна из самых ярких и известных телеведущих страны. Она построила успешную карьеру, но не сразу обрела счастье в личной жизни. В 2010 году звезда сочеталась браком с диджеем Александром Листом, известным как DJ List. У пары родились двое детей, но отношения это не спасло. Спустя 10 лет семейной жизни союз рухнул.

Развод дался журналистке очень нелегко. Долгое время она скрывала от публики личную жизнь и переживала все случившееся внутри себя. Поклонникам оставалось только гадать, удастся ли телеведущей еще когда-нибудь стать счастливой. А весной этого года она наконец обрадовала фанатов чудесной новостью.

Ирена Понарошку рассказала о новых отношениях и представила публике своего избранника. Им оказался финансист Руслан Годизов, который воспитывает ребенка от прошлых отношений. А спустя несколько месяцев, в середине августа, в блоге знаменитости появился снимок с обручальным кольцом. Таким образом Понарошку объявила, что они с возлюбленным обручились.

Поклонники не ожидали услышать новость о свадьбе так скоро, но накануне она прогремела. Телеведущая дала новое интервью, в котором рассказала, что тайно вышла замуж. Звезда призналась, что раньше не мечтала о пышном торжестве, но с годами ее взгляды изменились. Поэтому они с возлюбленным решились устроить большой праздник. Свадьба прошла в заброшенной усадьбе в Подмосковье вдали от посторонних глаз.

"Нам хотелось уединения, как можно меньше людей, чтобы это был только наш праздник", – поделилась Ирена Понарошку.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что пережившая болезненный развод Понарошку выходит замуж во второй раз.