Пережившая болезненный развод Понарошку выходит замуж во второй раз

Пережившая болезненный развод Понарошку выходит замуж во второй раз
Ирена Понарошку. Фото: Alexei Pantsikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Звезда обрела счастье после разрыва с первым мужем

В 2020 году к личной жизни Ирены Понарошку было приковано особенное внимание публики. В тот период знаменитость переживала расставание с супругом – диджеем Александром Листом. Пара решила развестись, несмотря на 10-летний брак и двоих детей. Впрочем, как бы общественность не переживала за ведущую, со временем интерес к ее сердечным делам у многих угас. К тому же, сама Понарошку не спешила рассказывать о личном.

Долгое время журналистка упорно прятала свои любовные дела от публики и не раскрывала имя возлюбленного. А этой весной, к радости фанатов, телеведущая наконец решилась нарушить молчание. Ирена Понарошку представила публике нового избранника – финансиста Руслана Годизова, у которого есть ребенок от прошлых отношений. А теперь знаменитость объявила поклонникам еще одну прекрасную новость.

Пережившая болезненный развод Понарошку опубликовала в блоге снимок с обручальным кольцом. Таким образом она решила сообщить, что выходит замуж во второй раз. Звезда дала понять, что ответила на предложение согласием, а в ответ фанаты буквально засыпали ее поздравлениями в комментариях.

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о возможных причинах расставания Ирены Понарошку с мужем. Как предполагали СМИ, знаменитость могла развестись с избранником из-за денег.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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