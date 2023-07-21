"До сих пор стыдно": замужняя Меньшова не может забыть подлое предательство

Актриса раскрыла детали неприятного момента из жизни

Дочь покойного Владимира Валентиновича редко попадает в скандальную хронику. Более того, пока ее коллеги по творческому цеху меняют возлюбленных, она уже много лет остается замужем за Игорем Гординым. Кажется, что в жизни Юлии Меньшовой не бывает скверных ситуаций, но на днях она кое-что рассказала о своем прошлом.

Как оказалось, знаменитая блондинка однажды пошла на подлое предательство, которое уже много лет не может забыть. К счастью, это не касается личной жизни. Эпизод произошел еще в ее подростковом периоде, когда будущая звезда училась в интернате полного дня.

Юлия Меньшова вспомнила, как однажды ее любимую классную руководительницу заменила другая преподавательница. Женщина сразу не понравилась школьникам, и они организовали коалицию против учительницы. В этой компании оказалась и будущая актриса, которая в тот момент не думала о последствиях.

В какой-то момент юную блондинку вызвали к директору. И вместо того, чтобы признать вину, она свалила ее на одноклассницу. Наследница Владимира Валентиновича побоялась, что родителей вызовут в школу.

"Сказала, что я ни при чем, это все Лена, она плохая, а я белая и пушистая... До сих пор стыдно", – описала в кадрах свой подлый поступок звезда.

Недавно блондинка вспоминала другой казус из своей жизни. Как писало "Утро.ру", Юлия Меньшова и Вера Алентова были задержаны полицией в центре Москвы.